Мошенники используют искусственный интеллект, чтобы вовлекать подростков в преступления

Мошенники используют искусственный интеллект, чтобы вовлекать подростков в преступленияСпециалисты «Ростелекома» предупреждают: с началом учебного года злоумышленники переходят к изощренным методам вовлечения детей и подростков в преступные схемы, все чаще применяя технологии искусственного интеллекта.