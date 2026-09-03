Глава Обнинска Стефан Перевалов стал отцом

Стефану Перевалову, возглавляющему Обнинск с прошлого года, сейчас 37 лет. Депутат Госдумы Геннадий Скляр сообщил новость в соцсетях, опубликовав фото главы наукограда с женойГлава администрации Обнинска Стефан Перевалов стал отцом.