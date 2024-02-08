В Тульской области был замечен тарантул

До весны осталось меньше месяца, и вскоре те, с кем мы живем бок о бок, покажутся из укромных мест. Встретив паука, можно с ужасом убежать или, как вариант, внимательно вглядеться в его восемь пар глазок — вдруг перед вами уникальный экземпляр из Красной книги? Тульская служба новостей составила список из редких и маленьких обитателей региона.