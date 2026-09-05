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Тульские новости

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В Туле бывший полицейский попал в массовую аварию

В Туле бывший полицейский попал в массовую аварию

Как выяснили «Тульские новости», водителем японского внедорожника, оказавшегося в центре массовой аварии, был Алексей Роденков - бывший начальник одного из районных отделов полиции Тулы, подполковник полиции в отставке.

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