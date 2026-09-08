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Воронежские новости

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В Воронеже столкнулись «Ауди» и «Пежо», пострадавших нет

В Воронеже столкнулись «Ауди» и «Пежо», пострадавших нет

Авария произошла сегодня, 8 сентября, около 09:40 часов. Согласно предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

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