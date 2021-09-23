Никакие выборы не сменят власть: режим уходит только вместе с Лидером

Темы дняПолитикаНикакие выборы не сменят власть: режим уходит только вместе с Лидером Очень импонирует всеобщий народный энтузиазм, проявленный к прошедшим выборам в Государственную Думу.Вернуться к статье10225НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLLuidmilaСмогла бы, но сильно в худшую сторону.Александр ИвановКакое изменение в хорошую сторону при КПРФ возмлжно, если они выдвигают или идиотов или воров, а также пустых балаболов!!Vladimir LioubimcevА Арашуковы в Совете Федерации и Силуановы во власти не идиоты и не воры? Вы своих воров и идиотов с кретинами лучше подсчитайте... Млм слабо, даже логарифмическая линейка такое кол-во кретинов не осилит?GGarryпаренек, а доказательства своего пиздежа представишь?Валера Юшкова путного выдвинут, так Путин его до выборов посадит.Валера ЮшковА твой Путин, бандитский решала Питерского порта, от туда его Ельцин и взял в команду.mark nikitinKonstantin ПетровСкорее бы уж, а то попкорн заканчиваетсяАльбина КолесниковаВот и жрите свой попкорн ,а в политику не вам идти.Vladimir LioubimcevА они только и умеют, что жрать. Это те 50%, которые не пришли на выборы.ЛБЛюдмила Боченковаесли не пришли на выборы -значит всё устраивает!и жизнь всё прекрасней из года в год!ВТВиталий ТарасовТАКИ - ВСЁ - ТАКИ. Уважаемые Дамы и Господа, - и ТАКИ Vladimir Lioubimcev. Извиняйте великодушно, - а для кого Конституция Российской Федерации - Основной Закон! Читайте Статью 3. - Хочу - иду, не хочу - не иду.GGarryАвтор бредит??? КАКИЕ иу КОГО могут быть НАДЕЖДЫ НА ДОЛЛАРОВОГО МИЛЛИОНЭРА товарисча папу ЗЮ???Vladimir LioubimcevСкорее уж всего это ваш Путин долларовый миллиардер. Нечего валить с больной головы на здоровую, как вы это любите делать.Vladimir LioubimcevДа... паразиты трудновыводимы... Придется постараться.Konstantin ПетровУдивляюсь я местным. Живут в своих человейниках а мнят себя центром галлактики. Если бы муравьи решали кому работать, а кому жрать, то муравейник засох бы на корню. А так все как у нас, есть рабочие для работы, есть солдаты для войны, а есть матка которую все кормят и охраняют. Неужели здешние муравьи всерьез считают, что своим голос суванием смогут изменить порядок вещей? Проснитесь и на работу!SSSasha Sokolovсовершенно верно и что тут обсуждать дума осталась как и раньше добавились Нов люди, те кто желает денег в карманКотищевНынешние псевдокоммунисты, это идиоты без памяти. Где и когда их "пламенные" предки приходили к власти через выборы? Только во время или после вооруженных переворотов, восстаний и революций. Какие вам на хер выборы, чаще лоб крестите "товарищи"!mark nikitinЮрий DedНу не мешайте лже коммунякам плакаться . Обиженные они по жизни . Обиженные . Правда на обиженных воду возят - говорит народная пословица .СергейКоммунисты это единственная сила,способная снести насаженный Путиным капитализм.. И сколько бы режим не сопротивлялся бы, сколько не наращивал "силовые" мускулы Золотова.., не врал, не обливал грязью..,не травил,не убивал.., финал однозначен!Валера ЮшковНо как их возродить?АХАлексей ХохловХитрость в том, что нет капитализма в РФ. Посредством отсутствующего прогрессивного налога российский зародившийся капитализм преобразован нынешней властью в некое подобие феодализма с "вишенкой на торте" в виде "увеличенного срока эксплуатации" крепостных (пенс. афера).Юрий БакулинЯ почему-то уверен, если власть возьмут ЛДПР, КПРФ или СР+ то они просто обсерутся от страха, не зная что делать дальше. Их устраивает их положение, можно болтать(видимость каких-то действий), и получать хорошие доходы, ни за что не отвечая.Валера ЮшковКак же КПСС то не обосралась и Гитлера со всей Европой победила? А теперь коммунисты прихлебатели.Дед ВоеводаФашистскую Европу под командованием Гитлера (Гитлеровский Евросоюз), напавшую на СССР в 1941 году, победила не КПСС, а ВКП(б) ленинско-сталинского призыва. Сила той ленинско-сталинской ВКП(б) была просто фантастически колоссальная. Напавшая Европа имела численность населения около 500 миллионов, передовую науку и технику, мощнейшую промышленность, поддержку нескольких миллионов сбежавших в Европу русских (и российских) буржуев и своевременно не разоблаченных затаившихся врагов народа внутри СССР (донские казаки, крымские татары, калмыки, поволжские немцы, кулачье различных национальностей, "обиженные" трудовым народом бывшие буржуи и попы...). А что было в предвоенном СССР? Население менее 200 миллионов, еще не законченная индустриализация, ну и миллионы затаившихся врагов народа. То есть, как посчитали стратеги фашистской Европы (Гитлеровского Евросоюза), соотношение сил было: по населению 2,5 к 1; по техническим возможностям 10 к 1; по вооруженным силам (армии) 4,5 к 1 и т.д. Чтобы победить Гитлеровский Евросоюз каждый солдат нашей Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) должен был убить (или взять в плен, или вынудить сбежать с поля боя) не менее 4-х фашистов и при этом самому остаться живым! Так вот, главная ошибка стратегов Гитлеровского Евросоюза заключается в том, что они не учли Величайшую Всенародную Силу и Могущество ВКП(б) Ленинско-Сталинского призыва. Именно эта сила оказалась в сотни раз сильнее всех мощностей, сил и средств Гитлеровского Евросоюза. Именно потому, что в СССР была Всесоюзная Коммунистическая Партия Большевиков, мы победили. Слава советскому народу, вооруженному ленинской Правдой и волей к Победе! Слава ВКП(Б)!OPOleg PomoshnikovДа ладно упрощать! Сталин, для того чтобы строить зачистил леницев-разрушителей. Так что сталинское ВКП(б) построило могучий СССР. А ленинцы только под ногами путались и мешали.Юрий БакулинВы то должны были заметить разницу между КПСС и КПРФ.Валера ЮшковКабы там был хоть один друг. Но и так думаю партия Зю, совсем не красные.Если настоящие, то они не назвались бы КПРФ , а просто КП, потому как советские а не трикалоровские.Валера ЮшковПравильно Дед сказал. в 70х партии по сути уже не было, вот враги СССР и порушили, рулить то некому было народом.Михаил ПисаревскийМожет жизнь и не сильно бы изменилась, но что - то поменялось бы, это точно!ГусЕнаВ 90-е охота?ЭБЭдуард БелозеровВы идиоты из 90-х и не вылезали. Как уже зае....ли дебилы живущие с оглядкой на 90-е и не смотрящие вперёд. Вы же не хотите жить лучше, зависли в одном состоянии и сосёте.ГусЕнаЯ в 90 за партой сидела. Откуда вылез ты?Александр МищукПри наличии желания,безусловно могли изменить жизнь общества в России...Но возникнет ли такое желание...? Это другой вопрос.Valeriy Shershkovпри парламенском большинстве левые могли бы многое изменить. Нужна новая конституция, другая система выборов.OPOleg PomoshnikovА они левые? Ни чего, пенсионеров становится все больше , как и "юристов,менагеров ,экономистов, политологов, социологов,экспертов и блогеров". А работающих и желающих работать все меньше. Так что пенсионная реформа закономерна.ММарияТак они уже были в большинстве, когда развалили Советский Союз. Будут опять в большинстве - развалят Россию. Неужели это Вам нужно?OPOleg PomoshnikovТа не. Или вы вправду считаете что Ходорковский,Ю.Тимошенко или Немцов с Надеждиным был идейными. Вот пролезли и развалили.АХАлексей ХохловПричина повышения пенсионного возраста: Государственный долг России по итогам первого полугодия 2021 года превысил 20 триллионов рублей. Об этом говорится в докладе Счетной палаты, опубликованном на ее сайте. По предварительным данным, размер госдолга по состоянию на 1 июля 2021 года составил 20 423 507,6 миллиона рублей, что составляет 17,7 процента от прогнозируемого объема ВВП. Отмечается, что за полгода он увеличился на 1 483 105,4 миллиона рублей (7,8 процента).OPOleg PomoshnikovЭто только часть проблемы. В СССР пенсионеров было около 8% населения. Сейчас почти 30%.АХАлексей Хохлов"Что ждет пенсионную систему РФ в будущем в рамках нашего "привычного капитализма" Пенсионная система – это не свод бухгалтерских проводок о собранных налогах и выплаченных пенсиях. Ее функция – обеспечение «достойной смерти» старшего поколения (в предпоследний путь), а вовсе не «долгой счастливой жизни» (последнее больше к детям подходит, а не к рекламнорадующимся старичкам, прикидывающимися детьми). Образ достойного ухода старших важен не для «дедов», а для «детей». Решать пенсионное будущее будут новые «отцы», которые детьми видели, как поступали в реформы 90-10-х гг. с ними и с дедами. Наиболее тяжелый вариант предстоит, если будут мстить, отпустив руку рынка в карман уже полуконкурентоспособных «дедов» (месть в виде безразличия). Запуск сценария чистой «солидарной системы» быстро сократит пенсионеро-рубли не только по линии численности пенсионеров, но и по доходам «отцов». Конкуренция «отцов» и «дедов» обескровит (дедов), обезрублит (отцов) и обесчеловечит (детей) – всех. Такой вариант вполне возможен в шоковом исполнений, о чем вновь напомнили власти в пенсионную реформу 2018 г., освежив для острастки подзабытые картины о пенсионерах на помойках в 90-х. Рыночная солидарность быстро скинет пенсионную систему с нынешних качелей стабильности на внебюджетное дно. Нащупав его, придется вводить пенсионный коммунизм – из бюджета всем выделят примерно одинаковое контрнаграждение «за поражение в конкурентной борьбе». Обучать детей придется на картинных примерах пенсионеров, стоящих двумя ногами на чужих могилах. Если не будет угрожающих внешних факторов, то даже высыхающих соков советской пенсионной системы вполне хватит на продолжение и активизацию «солидарной конкуренции» (за прошедшие 27 лет реформ из пенсионной системы изъяли почти 11 «неоплаченных» лет – см. Рис. 3- 24; а если отказаться от советского тренда роста и зафиксировать уровень 1990 г. как вершину для падения, то 15-25 лет волне еще можно катиться на дно, пока конкуренция станет невозможной). Безысходность (историческая ловушка) этого сценария в том, что он быстро порождает «общность, которую нет смысла эксплуатировать». Ее модельным прообразом станут потребители средств на проживание в РФ, лишенные статуса «старшее поколение». Внешнее давление для ускорения этого сценария могут и не применять и даже ослабить, если попросят."АХАлексей ХохловВторой вариант: новые отцы пожалеют вновьпредставленных старперов. Пожалеют не уважая, с некоторой долей презрения. Полубюджетное финансирование сохраниться. Большинству свидетелей и ветеранов Перестройки назначат одинаковые бюджетные пенсии (выше, чем в первом сценарии и ниже чем сейчас), а награду «за бесцеНно прожитые годы» будут регулировать прибавками, вырученными от солидарных полудобровольных взносов от предприимчиво занятых в порах экономики. Более высокие прибавки как награды назначат работавшим в советское время в «неинтеллигентных местах» (например селянам, которых не так много останется). Дадут прибавки и тем, кто выжил в 80 лет, и кто занимался физическим трудом (это будет считаться подвигом). Заслуженный отдых обеспечат только за советскую службу и труд (как сейчас опекают ветеранов Великой Отечественной войны). За службу РФ выдадут плату на «заработанный отдых». Третий вариант: новые отцы, помня о пережитом ими в детстве 90-00-х, позаботятся о нетравмировании своих детей (скорее по форме), а многочисленных «устаревших отцов» будут использовать как расходный материал в создании «цифровой пенсии». Вводится практически полное бюджетное пенсионное обеспечение с высоким уровнем немонетизированных распределений через карточную систему (дополнительный стимул развития сетевого производства и торговли в РФ). Карточки может эмитировать и ПФР, который сменит название, вывески и апартаменты. Живые деньги пенсионерам в пределе будут выдаваться в размерах покупок сладостей внукам. «Зато он был как ребенок» – главный посыл цифровой заботы о ветеранах и свидетелях Перестройки. Изготавливается цифровая картинка заботы об умалишенных стариках, так дешево в расцвете сил продавших СССР непонятно кому (на их бы месте не продешевили…). Важно, чтобы дети не понимали их странных страданий (недовольство приветствуется). Нецензурно требующие отдать «заработанное» на руки неизбежно получают «заслуженный» билет для приятного прополаскивания остатков мозга на виртуальных диссидентских кухнях. Жильцы Перестройки вполне контролировались в зрелости, а в старости «под айфон» – тем более. Не бросим их на произвол англичанки. Основные затраты здесь манипулятивные. Обертки изготовлять научились, голод на них остался. Вполне реальный вариант. И, похоже, внешне дешевле обойдется ветеранам Перестройки. Они это заценят. Третий сценарий не тотальный – останутся, оставят и создадут ниши «правды и справедливости».АХАлексей ХохловВсе варианты развития событий сильно зависят от того, как будет трактоваться содержательный смысл заслуг в распространенном пенсионном понятии «заслуженный отдых». Пока в постсоветских реформах речь идет о попытках смены «заслуженный» на «заработанный» (не важно даже кем, самим пенсионером или солидарным для него «занятым в экономике»). Недавние объяснения повышения возраста выхода на пенсию из этой же схемы: действующие поколения пенсионеров уже все заслужили (кровью и потом), а предпенсионеры еще маловато заработали (недостаточно или вовсе не проливали крови и пота). Раз «занятый в экономике» РФ к выходу не заработал на пенсию, то прольет физиологические жидкости в предпенсионном возрасте, и этим заслужит избавление от приставки «пред». Для содержания нынешних стариков по разным причинам не удается натрясти «комфортных» средств из солидарных им «занятых в экономике». А раз «время – деньги», то превращение «занятого» в «отдыхающего» для РФ отсрочено. В основном с оглядкой на Запад, где избранные счастливчики попозже пересекают границу приятного пенсиона, дрейфующего к пунктам эвтаназии.АХАлексей ХохловВ рамках распространенного постперестроечного словаря сложно будет объяснить контекст «заслуг за труд», особенно применительно к активным поколениям реформ 90-00-х. Как вариант могут заменить заслугами «за волю к жизни». Тогда пенсия останется наградой, а не процентом от депозита в ПФР. Выжил в реформы – герой. Решать это будут новые отцы для воспитания новых детей, а не для комфорта устаревших папаш (как сейчас власти объясняют необходимость им затянуть время, а не пояса). А что во второй и главной части «заслуженного отдыха»? От чего будет отдыхать новый пенсионер из 90-х? Какой прижизненный груз он тянул, а теперь не может? На кого теперь взвален этот груз, а он еще и благодарен?АХАлексей Хохлов"В комфорт-ориентированном дискурсе тема отдыха не предполагает даже риторического вопроса от чего и почему накопилась усталость. Ее быстро пропускают и акцентируют на следующих стадиях отдыха: расслабление, прилив сил, развлечение. Для пенсионеров все же критична фаза усталости. Раз работал по найму, получал и на отдых. Не отложил вовремя и достаточно на комфортный отдых (сам или через госуслуги) – в пенсионной старости скоропостижно отдохнешь от жизни (более грубо из того же корня получишь не отдых, а под дых и сдохнешь). Популярная культура праздного отдыха (делу час – потехе время) оттеснила индустриальный режим «труда и отдыха», откуда ранее и следовал отдых, заслуженный трудом. Трудом во имя будущего, попадая в которое в старости и получаешь отдых из прошлого. Для будущего состояния российской пенсионной системы критическим является последнее советское поколение 1970-80-х гг. в стадии полного вхождения в пенсионный возраст (примерно в 2040-2050 гг.). Поколения 1950-60-х гг. сильно травмированы Перестройкой и недееспособны в символьной сфере (все усилия растратили на подсчеты пенсионного дебет-кредета). Старики нужны для молодых как источник знаний. У поживших уважают силу знания (жизненный опыт), а не чудеса сохранения физической силы. Поколение 1970-80-х гг. вполне способно копить, нести и передать знание о советском проекте, в т.ч. и о пенсионном обеспечении. Знание должно быть очищено от пристрастий, тогда проникнет через фильтры любых реформ и может быть усвоено как минимум правнуками. За это и пенсионную награду можно взять. Если дадут."mark nikitinВ 91 году Россия проиграла холодную войну, после провала ГКЧП, горбачёв ввъёл во все министерства и ведомства чиновников из гослденпа сша, с властными полномочиями. В 93 российский народ закрепил такое положение вещей проголосовав за конституцит, написанную так же в госдепе сша. Россия стала колонией америки. В конституции прописаны положения и полномочия, заходить за которые нельзя, иначе чиновник попадает под статью конституции о Превышении полномочий 3.4. которую разъясняет федеральный закон ук рф 286, ознакомьтесь. потому чиновники и не могут ничего сделать без желания народа (статья 3.1-3.3 конституции). а народ в неведении, так как средства массовой информации НЕ подчиняются Российскому государству (статья 29.5) А учитывая что среди чиновников больше половины имеют семьи за рубежом, решить что-то с ними невозможно, так как голосование по процедуре принимает решения исходя из двух-третих, и трёх-четвёртых голосов.mark nikitinОккупационная система построена так, что иностранному солдату на оккупированной территории находится не надо. Оккупант создал систему подчинения так, что всё замыкается всёравно на нём. ----------- Партии созданы для обмана народа, они не несут ни какой задачи,кроме как раз в несколько лет поменять такую же партию, но с другим названием. -------- КПРФ стоит лишь на том что в её абравиатуре заложено слово Комммунистическая, во всём остальном эта та же партия, как и Парнас и ЛДПР и прочие созданные и создаваемые. Все партии получают ЦУ от американских и английских кураторов. ЕР стала обьектом нападения лишь потому что Президент Путин взял эту партию под личный контроль, стал чистить эту партию от явных проамериканских членов, и заполнять её патриотами. Обретя большенствво ЕР стала влиять на вопросы принимаемые для России в большей степени, чем могла раньше. Разве америка позволит чтобы решались вопросы России,ей нужно чтобы целый мир решал проблемы Америки за счёт себя.СергейРотенберги... вам все разрулят ,и построят россиянам сладкую жизнь..., как нас уверял Ельцин и его преемник....ГусЕнаРаботать иди и будешь хорошо жить.ГусЕнаРаботать иди и будешь хорошо жить.ГусЕнаРаботать иди и будешь хорошо жить.OPOleg PomoshnikovА чего, Мардохей Леви (Карл Маркс) не из того же кагала? Странная у вас изберательность. А уж как он "любил" Россию, то уже притча во языцех. Карл Маркс: сжечь Одессу... разрушить Севастополь...Александр Григоровэто не его ......Виктор БорисовНуууу например как ты?ГусЕнаЧто " как ты"? Стать жирной свиньей в 100 кг и одень камуфляж?:))))Или , как я-быть дамой на гелике? Кишка тонка, Боров.Виктор БорисовТы не дама на гелике....ты сидишь в инвалидной коляске весь день у компа у тебя не сложилась личная жизнь...ты ни кому не нужна обозленная на весь мир ...особенно на мужиков...и пишешь всем гадости.......мне тебя по человечески..жальВладимир СоловьевКоммунисты должны помнить, что они присвоили себе власть в ранге большевиков в 1917г., погубив в развязанной ими гражданской бойне миллионы судеб, и так же её профукали.СергейУчи историю и изучай факты.. , а так врешь...,как сивый мерин..Николай ЗайчиковТак прежде чем коммунисты подобрали власть валявшую на мостовой как пьяная уличная девка ваши капиталисты свергли царя вместе с попами и генералами , а потом довели Россию до ручки . Да и белый террор объявили сначала те кто сверг царя устроив в стране терроры и Гражданскую войну вместе с Антантой . А профукали СССР не коммунисты , а те кто кричал хотим Ельцина . Да и вы наверное тоже голосовали за этого предателя и кричали ельцин , ельцин .АХАлексей ХохловПравильная и умная статья. По тем же самым доводам проигнорировал выборы, хотя и собирался голосовать за КПРФ.Владимир БарышевСидеть вновь избранные эти господа, теперь, на шее несчастного народа, будут до конца, пока всю Россию не растащат или не уничтожат окончательно! А всем лидерам, Зюганову и Жирику с Мироновым на пенсию, в отставку, капусту на огородах выращивать. Они давно доказали свою никчемность вместе с гарантом.Борис НиколаевичЯ, всё-таки, больше склоняюсь в сторону выводов автора статьи. Почему? Да потому, что у «уважаемого на территории РФ в соответствии с требованиями законодательства от 29.03.2019г.» В.Путина есть очень эффективный инструмент влияния на строптивую думу-это её роспуск, если она не примет с трёх раз какой-либо законопроект! Далее новые выборы, наглейшие и тотальные фальсификации, избирается послушная Дума, и принимает закон о запрете КПРФ! Вот такой парламентский сценарий борьбы с режимом. Конечно коммунисты могли бы удержать власть при одном условии, если хотя бы 60% населения состояло бы в КПРФ, и за КПРФ проголосовал более 70% имевших право голосовать в стране! но это уже из области фантастики!Алла ДубининаЕсли суверенитета почти ноль, а страна в колониальной зависимости от коллективного запада, выборы в ГД просто трата денег на цирковое представление , когда за имитацию законотворчества они будут иметь нехилые с точки зрения народа бабки.Гаражный кооператив ЛАДАСтраной правят те, кого мы не видим и даже после смены "лидера" они, те кого не видим останутся у власти. Читайте Конституцию и Законы. Банкиры, суды, Росс.гвардия и прочие неприкасаемые.WWaleryГлупость Вы сморозили, Автор. Никогда вместе не уходят, только друг за другом и то не всегда: Режим - лидер или Лидер - режим. Иного не бывает. Потом правда часто плачем и сокрушаемся...VGVasily GolovЗапад и Зюганов считают,что с уходом главы государства уходит и внешняя политика.По их РЕЖИМ. Крепко ошибаются.Режимы сдают.Царь сдал царский режим,Ленин умер,но режим сохранился,Сталин умер режим КПСС сохранился.Хрущев дал чуть - чуть оттепели,Брежнев с Андроповым возвратили. У Ельцина был еще тот режим.Коммунисты сделали попытку импичмента и расстрел парламента,его разгон,принятие Конституции президентской республики.По ней живем ныне.Чуть дали оттепели в сторону парламента.Смена режима и кому то нужна,но народ может снести Запад и КПРФ.Ему надоели разные оттепели и потрясения.Ему нужна стабильность.Николай ЗайчиковНу парламент не коммунисты расстреляли , а предатель и Иуда ельцинНиколай ЗайчиковНу парламент не коммунисты расстреляли , а предатель и Иуда ельцинНиколай ЗайчиковНу парламент не коммунисты расстреляли , а предатель и Иуда ельцинVGVasily GolovЕльцин отомстил коммунистам за попытку импичмента.По Ельцинско-американской Конституции живем.Алексей ПлескачОбиженный на заслуженных обломах Платошкин, сговорившийся с частью истинных хозяев этих красных саботажников, прёт дальше и дальше. Жаловался чуть ранее, что "против КПРФ развернули информационную кампанию", сам, развернувший чуть не ботофермы, с которых шёл прямой и неприкрытый сёр на Путина и на нас всех. И вот - ещё одно такое. В том же ключе. Мда... А ведь скоро будут статьи. Одна за другой. Не газетные, не журнальные. Уголовные!Николай ЗайчиковОбижен не Платошкин , обижена по крайней мере половина России . Ну а насчет статей уголовных вы бы лучше так против воров и жуликов во власти так бы переживали . Хотя с вашими мозгами понять трудно где наезд на Путина , а где справедливая критика .Александр Григоровзюганов открыто призывает к бунту ...какая светлая жизнь может быть с нимНиколай Зайчиковшурик григоров , вы извините головой не ушибались ? Зюганов призывает к честному пересчету голосов , а не к бунту . К бунту страну подталкивают те кто фальсифицирует выборы.Татьяна Бушмелева"Смогла бы КПРФ, став парламенским большинством, изменить жизнь в России ?" А почему нет вопроса про качество изменений? То что КПРФ может изменить жизнь страны - в этом сомнений нет нисколько. Они уже меняли жизнь страны, причём кардинально - 90-е те кто пережил помнят. Кто-то как пылесос блага всосал, но таких мало, а из кого-то существенно выкачали. Какие перемены хотят сделать нынешние члены-лидеры КПРФ ? С учётом того что те самые лидеры сплошь поднищавшие олигархи? Свои остатки роскоши бедным раздадут или таки наоборот, последние соки высосут? под крики заботы об участниках ВОВ.oleg19Один режим уходит - другой приходит. Настоящие оппозиционеры объявлены иностранными агентами... А разве они не иностранные агенты? Выходит - настоящая оппозиция это все, кто действует по указке запада... Да, это так только они оппозиционеры не действующей власти, а самой России....Николай ЗайчиковДолго думали прежде чем такую глупость придумать ?ДенисЗюганов и все остальные законноизбранные кто против царя, это тоже все иностранные агенты с запада?Сергей ФедотовУ адептов Путина фантазия не богатая. Любой, кто хоть мало-мало покритикует Светлейшего есть, по их мнению хохлотролль, агент госдепа, либераст и вашингтонский прихвостень. И всё это в одном лице. Убогие люди, что с них взять. Но, пока, к сожалению их большинство и эту воровскую власть избирают пока они.ДенисЕщё африканский чукча и рептилоид.)))oleg19А что тут думать - все и так ясно...oleg19Какого царя? Нет. Все законноизбранные не иностранные агенты. Судя по вашему вопросу вы закон про иноагентов-то не читали..А зря. Очень советую ознакомиться. А в целом, судя по вашему тону, вам не очень-то везет по жизни.. Так?Евгений НатесовЗеачит у тебя народ убогий, а ты элита.Сергей Колесовсам то, кто это писал. что предлагаешь. или на диване хорошо рассуждать. Путин для страны много сделал. Страна огромная это ясно что где то и проблемы. так и выбирай на местах кто работает. а пиз.....ть всякую чушь может каждый.oleg19Не то что много, а очень-очень-очень много.. Я не представляю, кто мог бы за 20 лет сделать больше. Я прекрасно помню и 90-е и 80-е...СЦсветлана ЦветковаАвтор - гнусный и мелкий завистник небольшого ума.Сергей ФедотовЧто-то не богатые у вас аргументы. Конструктивно опровергнуть сможете, по пунктам?Евгений НатесовДавай по пунктам. Начнем с заголовка. Какого хрена аффтыр пишет что в России режим?ВИВладимир ИвановЛюбой буржуазный парламент -это профанация демократии.Все партии в буржуазном парламенте тоже буржуазные ,разница только в названиях.Для построения социализма нужно изменить форму собственности с частной на государственную , а на это никто не пойдёт мирным путём и добровольно собственник на это не пойдёт.Собственность необходимо национализировать насильственным путём.У нас есть исторический опыт национализации , которую сделали большевики ,результат этой национализации ,завоёванной огромными жертвами ,потерян.Исторический шанс построить социализм тоже в обозримом будущем утрачен вместе с грабительской приватизацией.Таким образом , изменить жизнь в России путём смены режима и выбрать новый буржуазный парламент -наивно.Единственно , что измениться-это к кормушке придут другие люди и не факт ,что окажутся лучше прежних.oleg19У Маркса ничего ни про социализм, ни про госсобственность нет. Социализм придумали большевики когда, что поняли невозможность построения коммунизма. А в остальном вы конечно, правы - парламенты всякие - это атрибут так называемой буржуазной демократии, которая в свою очередь является буржуазной диктатурой. Что касается демократии самой по себе, то её никогда нигде в чистом виде с момента появления на Земле государств, не было нет и не будет.ВИВладимир ИвановЛюбой буржуазный парламент -это профанация демократии.Все партии в буржуазном парламенте тоже буржуазные ,разница только в названиях.Для построения социализма нужно изменить форму собственности с частной на государственную , а на это никто не пойдёт мирным путём и добровольно собственник на это не пойдёт.Собственность необходимо национализировать насильственным путём.У нас есть исторический опыт национализации , которую сделали большевики ,результат этой национализации ,завоёванной огромными жертвами ,потерян.Исторический шанс построить социализм тоже в обозримом будущем утрачен вместе с грабительской приватизацией.Таким образом , изменить жизнь в России путём смены режима и выбрать новый буржуазный парламент -наивно.Единственно , что измениться-это к кормушке придут другие люди и не факт ,что окажутся лучше прежних.Анфиса ИвановаСмогла бы КПРФ, став парламенским большинством, изменить жизнь в России ? Думаю, что-то смогла бы, имея большинство. И не самое худшее, что придумывает сегодня ЕР. Лидер же вынужден был бы с ними делиться своими планами и заручаться их поддержкой . А по другому ему никак!Сергей ФедотовНе смогла бы. Даже если б и захотела. Слишком глубоко проникла та система, которую создал Путин. Страной правит алчность, нажива, коррупция, кумовство. И уже те друзья и сообщники, которых выпестовал и которыми окружил себя Путин люто его же ненавидят. Потому, что нет-нет, да и посягается на святое, на их личные интересы и их кошельки.Адольф ПешковНе прав в самом главном. Менять системы сверху большого труда не составляет. А законодатель это уже верх. Коррупция, кумовство, алчность - всё это свойственно людям. Но эти пороки теряют своё значение, если сверху законодательно обязать платить налоги хотя бы так, как это делают на западе. Не секрет для правительства и президента, что белая зарплата минимум в три раза меньше факта. Издай закон о двух МРОТАХ: минимальный и максимальный размер и вся зарплата побелеет и налоги приобретут реальные значения. А сумма их удвоится.ДенисПочему все считают что кроме пукина никого нормального и достойного не может быть? Вы идиоты что ли? У нас население 140 миллионов. Священную корову из него сделали.АлександрПару фамилий назови.Сергей КоваленкоЯ могу назвать вместо него: сказочник Платошкин и капиталистический большевик-миллионер Грудинин. На подтанцовках - дедушка Зю, спикер - Ваш (и мой тоже) "любимый" оппонент А. Росляков. Симпатичный квартет получился?ДенисЧьих?oleg19Почему вы думаете, что все так считают? Вот вы, например, Денис Пукин, наиболее нормальный и достойный из всех Из вас и будем теперь Священную корову делать...Комментировать
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