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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Галатасарая» Бурук про 1:3 со «Спортингом»: «Судья назначил несуществующий пенальти – это подкосило команду. ВАР на стадионе не было, он смотрел матч дома, видимо»

Главный тренер « Галатасарая » Окан Бурук после поражения от « Спортинга » (1:3) выразил недовольство работой судейской бригады Эспена Эскоса.

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