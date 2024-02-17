Почему спорт — это зависимость, которую лечат психиатры-наркологи

Те, кто занимался спортом, знают, что при отсутствии нагрузок организм начинает бунтовать. Это проявление так называемой фитнес-аддикции, определенной разновидности нехимической зависимости, причем не такой уж небезобидной, как кажется на первый взгляд.
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