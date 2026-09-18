Шабаш хасидов в Умани. Отсюда начнётся перезаселение Украины

Владислав Миронов. В Умани опять правят свой «новогодний бал», вернее, шабаш хасиды. Их понаехало на православную землю в этом году более 50 тыс.
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В 41-ом там была "Уманская яма" - туда фашисты сгоняли наших красноармейцев, попавших в плен. Сионисты пляшут на костях русского воинства.