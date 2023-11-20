Для воспитанников детского сада №2 города Миллерово прошла познавательная экскурсия

Малая родина каждого человека начинается конечно же с отчего дома и родных улиц своего города. Вот и сегодня ребята прогуливаясь по аллее Шолохова , побывали у памятника Михаила Шолохова , что является украшением нашего маленького городка.
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