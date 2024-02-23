RV: ВС РФ штурмует Новомихайловку в ДНР и уничтожает пехоту ВСУ

Вооруженные силы России продолжают проводить наступательные действия на Южно-Донецком направлении, в том числе осуществляя штурм поселка Новомихайловка, который располагается между Марьинкой и Угледаром в ДНР.
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