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«Плюшевый инспектор»: панда Катюша проверила вольер после уборки

«Плюшевый инспектор»: панда Катюша проверила вольер после уборки

Подрастающая панда Катюша из Московского зоопарка проверила чистоту в вольере после уборки. Видео, где малышка ходит по чистому пространству, опубликовала в своем официальном Telegram-канале генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

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