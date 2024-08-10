«Плюшевый инспектор»: панда Катюша проверила вольер после уборки

Подрастающая панда Катюша из Московского зоопарка проверила чистоту в вольере после уборки. Видео, где малышка ходит по чистому пространству, опубликовала в своем официальном Telegram-канале генеральный директор учреждения Светлана Акулова.
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