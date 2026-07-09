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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Сенатор: после заявлений Трампа нужно усилить удары по Украине

Сенатор: после заявлений Трампа нужно усилить удары по Украине

Это самый эффективный способ показать, что заявления Вашингтона не останутся без реакции Российские военные должны увеличить интенсивность ударов возмездия по Украине в ответ на недавние заявления президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Анкаре, считает сенатор Владимир Джабаров.

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