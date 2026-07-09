Это самый эффективный способ показать, что заявления Вашингтона не останутся без реакции Российские военные должны увеличить интенсивность ударов возмездия по Украине в ответ на недавние заявления президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Анкаре, считает сенатор Владимир Джабаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии