Это самый эффективный способ показать, что заявления Вашингтона не останутся без реакции Российские военные должны увеличить интенсивность ударов возмездия по Украине в ответ на недавние заявления президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Анкаре, считает сенатор Владимир Джабаров.