Что объединяет жителей от Калининграда до Владивостока: «Газпром-Медиа» раскроет формулу российского кода

24 сентября в Главном штабе Эрмитажа «Газпром-Медиа Холдинг» презентует масштабное исследование «Российский культурный код», которое объяснит создателям контента, чем живут и что ценят россияне.
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