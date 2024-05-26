"Манчестер Юнайтед" стал обладателем Кубка Англии после победы над "Манчестер Сити"

В последнем финале Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" разгромил "Манчестер Сити" со счетом 2:1 благодаря голам Алехандро Гарначо и Кобби Мэйна, которые открыли счет еще до перерыва, а Джереми Доку реализовал свой момент только на 87-й минуте игры.