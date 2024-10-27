ЦСКА сыграл с «Факелом» со счетом 0:0 в матче РПЛ

В субботу, 26 октября, стартовал 13-й тур РПЛ. Матчи между махачкалинским «Динамо» и тольяттинским «Акроном», а также между московским ЦСКА и воронежским «Факелом» завершились ничьей, а грозненский «Ахмат» нанес поражение «Ростову»Бесполезная ничья ЦСКА.
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