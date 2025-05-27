Вдвое быстрее: Госдума одобрила закон об ускоренной выплате средств маткапитала

Госдума приняла закон о новом порядке предоставления материнского капитала. Теперь деньги можно будет получить в два раза быстрее, а в случае смерти или лишения родительских прав изначального владельца сертификата право на распоряжение средствами станет автоматически переходить супругу или детям в равных долях.