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Вдвое быстрее: Госдума одобрила закон об ускоренной выплате средств маткапитала

Вдвое быстрее: Госдума одобрила закон об ускоренной выплате средств маткапитала

Госдума приняла закон о новом порядке предоставления материнского капитала. Теперь деньги можно будет получить в два раза быстрее, а в случае смерти или лишения родительских прав изначального владельца сертификата право на распоряжение средствами станет автоматически переходить супругу или детям в равных долях.

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