❓ Какие нацпроекты будут реализованы в Крыму С 2025 года в регионе реализуется 12 национальных проектов.
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❓ Какие нацпроекты будут реализованы в Крыму С 2025 года в регионе реализуется 12 национальных проектов.