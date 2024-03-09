Мошенники научились подделывать «кружочки» в Telegram

Мошенники научились подделывать популярные видеосообщения в мессенджере Telegram — так называемые «кружочки», которые люди отправляют в режиме реального времени, пишут «Известия» со ссылкой на компанию F.
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