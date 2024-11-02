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В ДНР рассказали, как украинский «Белый ангел» изымает детей из семей и бросает

В ДНР рассказали, как украинский «Белый ангел» изымает детей из семей и бросает

Представители украинской организации "Белый ангел" бросили на железнодорожном вокзале в Красноармейске (украинское название — Покровск) несовершеннолетних детей, которые ранее были насильно изъятых из семей, находившихся на подконтрольных Киеву территориях.

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