КРДВ и "Арсенал" запускают проект по добыче редкоземельных металлов

Акционерное общество "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ) и компания "Арсенал" официально заключили соглашение о партнёрстве в ходе Международного арктического форума, что позволит приступить к реализации амбициозного проекта "Кульйок-редкие земли".