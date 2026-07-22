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МЛС. «Интер Майами» без Месси примет «Чикаго», «Атланта» Миранчука в гостях у «Шарлотт», «Канзас Сити» Шапи сыграет с «Миннесотой»

В регулярном чемпионате МЛС «Интер Майами» без Лионеля Месси примет «Чикаго», «Атланта» Алексея Миранчука сыграет в гостях с «Шарлотт», «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова встретится дома с «Миннесотой».

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