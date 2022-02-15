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«Российская блокада преодолена»: на Украине объявили о «большой победе» в Черном море

«Российская блокада преодолена»: на Украине объявили о «большой победе» в Черном море

Украина нашла глубоководный путь для обхода закрытой Россией для учений морской зоны в Черном море. Об этом в своем блоге заявил совладелец зернового терминала и морского порта в Одессе Андрей Ставницер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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