«Российская блокада преодолена»: на Украине объявили о «большой победе» в Черном море

Украина нашла глубоководный путь для обхода закрытой Россией для учений морской зоны в Черном море. Об этом в своем блоге заявил совладелец зернового терминала и морского порта в Одессе Андрей Ставницер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Украина нашла глубоководный путь для обхода закрытой Россией для учений морской зоны в Черном море. Об этом в своем блоге заявил совладелец зернового терминала и морского порта в Одессе Андрей Ставницер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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