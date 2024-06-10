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Политолог заявил, что США руководят ударами ВСУ по России

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносят удары по объектам на территории России под руководством США, что лишь способствует эскалации, заявил в беседе с "Известиями" директор Центра политического анализа Павел Данилин.

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