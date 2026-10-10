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Царьград

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Минская область собрала 1 млн тонн сахарной свеклы

Минская область собрала 1 млн тонн сахарной свеклы

Аграрии Минской области убрали сахарную свеклу почти с 60% отведенных под культуру площадей, собрав первый миллион тонн корнеплодов.

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