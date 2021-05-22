Почём нынче платят за "унизить" Россию?

Медвежий уголПолитикаПочём нынче платят за "унизить" Россию? Я не пишу на такие темы. И сейчас я выражаю только своё мнение. Я не писала об этом, когда было только принято решение.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьRRRusik RusikСколько можно участвовать в этом шабаше.Лада МираПроблема в написании слов и в переводе,всего то и надо добавить или убрать какую нибудь букву ,что бы" россиянин" перестал быть в переводе с иняза "русским " даже если он один из 200 национальностей России и ни как не русский по национальности , а например таджик или чистокровный бурят,дагестанец или армянин, чуваш, нанаец и тп гражданин РФ.ВХвячеслав харченкоДостойно полосатого флага.Александр СеменовПоздравим Манижу с позором России, никогда Россия не падала так низко на ЕвровиденииВХвячеслав харченкоЕсли бы только Евровидение, а олимпиады без флага? Это полная капитуляция.Виктор ЕршовСолидарен с автором. Браво! Об этом "ПРОЕКТИЩЕ" "Эрнст ТВ" как сугубо непатриотичном и антинациональном, если не сказать хуже подумалось сразу. Однако не скрою было интересно увидеть наш национальный уровень самосознания на эту подлость многочисленных авторов от нынешней власти. Понятно, что это родилось не сразу, а делалось вдолгую, исподволь, мерзко, изуитски в лучших традициях ЖИДОВСТВУЮЩИХ. А начало в т.н. шойбизнесе было положено лет 30 назад эрзацкультурой периода пугачевщины некими алкиными- палкиными. А далее пошло- . поехало. Часто вижу изречения историков, которые осуждающе оценивают в прошлом жидовские погромы на Руси. НАМ ВСЕМ СЕГОДНЯ ПРЕПОДАЛИ ПОВОД ДЛЯ АНАЛОГИЧНОЙ РЕАКЦИИ. Дело совсем не в певичке из Средней Азии. Ее счастье, что ее мама вывезло в Россию, здесь оказывается все можно, дома бы давно задницу надрали мудрые аксакалы, а дело в тех, кто стоит плотными рядами за ней, кто ее готовил и давал аккредитацию от имени России. Не хочу повторятся в справедливых мыслях автора. Но скажу это уже слишком, поэтому , если не будет реакции на эту провокацию, то никому из нынешних " жильцов" на Охотном ряду и очень старой площади, кто так самозабвенно любит Эвропу и ее талерантность - волчий билет в зубы.Комментировать
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