🇰🇬🏴 В Бишкеке и Чуйской области подразделениями ГКНБ задержаны 15 сторонников ИГ, которые занимались вербовкой среди местного населения.
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🇰🇬🏴 В Бишкеке и Чуйской области подразделениями ГКНБ задержаны 15 сторонников ИГ, которые занимались вербовкой среди местного населения.
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