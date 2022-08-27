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В России создана спецслужба для розыска осужденных по всему миру, вроде китайской "Небесной Сети"

В России создана спецслужба для розыска осужденных по всему миру, вроде китайской "Небесной Сети"

В России создана своя "Небесная Сеть"? Эта служба занимается розыском подозреваемых или заочно осуждённых лиц по всему Миру для их возвращения в страну, или в случае невозможности такого, то для свершения правосудия над ними в любой точке Мира.

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