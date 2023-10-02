В следующем году выручка TSMC вернётся к росту, по итогам 2025 года достигнет $100 млрдЕщё в июле руководство TSMC на квартальном отчётном мероприятии было вынуждено заявить, что затоваривание складов компонентами для ПК и смартфонов в условиях снижения спроса приведёт к снижению выручки по итогам года на величину до 10 %.