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Без этого документа россиянам не дадут кредит

Без этого документа россиянам не дадут кредит

Россияне смогут получать кредиты только после предъявления ИНН. С помощью ИНН банки начнут проверять наличие у клиента самозапрета — закон, который установит этот механизм защиты от мошенников, начнет действовать с 2025 года.

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