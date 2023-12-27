Без этого документа россиянам не дадут кредит

Россияне смогут получать кредиты только после предъявления ИНН. С помощью ИНН банки начнут проверять наличие у клиента самозапрета — закон, который установит этот механизм защиты от мошенников, начнет действовать с 2025 года.
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