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Открылась регистрация на «Ночной забег» от организаторов PushkinRun. Старт пройдет 23 августа в Санкт-Петербурге

Открылась регистрация на «Ночной забег» от организаторов PushkinRun. Старт пройдет 23 августа в Санкт-Петербурге

23 августа в Санкт-Петербурге пройдет «Ночной забег» от организаторов PushkinRun. Участники будут соревноваться на дистанциях 5 и 10 км.

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