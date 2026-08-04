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FiNE NEWS

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Памфилова заявила о попытках Запада использовать выборы 2026 года для дестабилизации России

Заявление Эллы Памфиловой о внешнем влиянии на выборы Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что западные страны намерены использовать выборы депутатов Государственной думы девятого созыва как средство для создания социально-политических распрей и ослабления страны.

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