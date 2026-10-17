Пресс-служба Народной милиции ДНР опубликовала видео уничтожения «Бабы Яги» ВСУ снайперским огнем. Военнослужащие 33-го мотострелкового полка 20‑й мотострелковой дивизии 8‑й гвардейской общевойсковой армии успешно нейтрализовали тяжелый беспилотный летательный аппарат типа «Баба Яга», принадлежащий Вооруженным силам Украины, в районе населенного пункта Шахово.
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