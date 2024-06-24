Ещё одна генералка сбежала из Минобороны, не прощаясь: история с "коррупционным душком"

Фактически получается, что МО не просто погрязло в коррупции, оно предало тех ребят на СВО, и государство... Их всех за измену сажать надо...с конфискацией у родственников до 7 колена... чтоб неповадно...

Наталия

А за что отвечала эта дама-генерал, если ее муженек был поставщиком бронежилетов? Ох, как тут все повязано и взаимосвязано. Немало времени и безнаказанности на такое должно было понадобиться. Такие схемы в один-два года не создать. Глубокие корни образовались.