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  • Наталия
    А за что отвечала эта дама-генерал, если ее муженек был поставщиком бронежилетов? Ох, как тут все повязано и взаимосв...Ещё одна генералк...
  • Игорь Василевский
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Ещё одна генералка сбежала из Минобороны, не прощаясь: история с "коррупционным душком"

Ещё одна генералка сбежала из Минобороны, не прощаясь: история с "коррупционным душком"

Ах, Россия, страна неожиданностей! Вот тебе и "молодые генеральши"! Сбежала, говорят, из Минобороны, не прощаясь, Ирина Капкова.

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Комментарии
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В
Владимир
Криворучко - хохол. Ясно что сочувствует землякам.
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13 час.
Александр Денисов
Фактически получается, что МО не просто погрязло в коррупции, оно предало тех ребят на СВО,  и  государство... Их всех за измену сажать надо...с конфискацией у родственников до 7 колена... чтоб неповадно...
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11 час.
Наталия
А за что отвечала эта дама-генерал, если ее муженек был поставщиком бронежилетов? Ох, как тут все повязано и взаимосвязано. Немало времени и безнаказанности на такое должно было понадобиться. Такие схемы в один-два года не создать. Глубокие корни образовались.
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7 час.

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