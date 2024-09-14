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Курские новости

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Возвращены 103 российских военных, захваченных в плен в Курской области

Возвращены 103 российских военных, захваченных в плен в Курской области

Домой! Они вернулись домой! Минобороны России сообщило, что 14 сентября 2024 года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 военнослужащих Российской Федерации, которые были захвачены в плен в Курской области.

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