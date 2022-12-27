В Израиле ученые смогли обнаружить 100 тысяч новых вирусов

Специалисты из Тель-Авивского университета зафиксировали порядка 100 000 совершенно новых вирусов. Данная цифра в девять раз выше, чем реальное число РНК-содержащих вирусов, которые уже были определены наукой, пишет издание Israel National News.
Специалисты из Тель-Авивского университета зафиксировали порядка 100 000 совершенно новых вирусов. Данная цифра в девять раз выше, чем реальное число РНК-содержащих вирусов, которые уже были определены наукой, пишет издание Israel National News.
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