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В Израиле ученые смогли обнаружить 100 тысяч новых вирусов

В Израиле ученые смогли обнаружить 100 тысяч новых вирусов

Специалисты из Тель-Авивского университета зафиксировали порядка 100 000 совершенно новых вирусов. Данная цифра в девять раз выше, чем реальное число РНК-содержащих вирусов, которые уже были определены  наукой, пишет издание Israel National News.

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