Илон Маск раскрыл сотрудника Белого дома на содержании украинского олигархата

Представитель команды нового президента, американский миллиардер Илон Маск заявил, что Александр Виндман — бывший сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома и свидетель по делу об импичменте Дональда Трампа, занимавшего в 2019 году пост президента США, — находится на содержании у олигархов из Украины.