Комрату рад: к чему приведет сближение Гагаузии и России

В начале апреля глава Гагаузии Евгения Гуцул во второй раз за месяц съездила в Россию. Политику удалось добиться нескольких предметных договоренностей, например, Россельхознадзор допустил агропродукцию на российский рынок, а банк ПСБ пообещал доплачивать пенсионерам и бюджетникам.
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