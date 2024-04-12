Комрату рад: к чему приведет сближение Гагаузии и России

В начале апреля глава Гагаузии Евгения Гуцул во второй раз за месяц съездила в Россию. Политику удалось добиться нескольких предметных договоренностей, например, Россельхознадзор допустил агропродукцию на российский рынок, а банк ПСБ пообещал доплачивать пенсионерам и бюджетникам.