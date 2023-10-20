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Экс-замминистра иностранных дел России включили в список иноагентов

Экс-замминистра иностранных дел России включили в список иноагентов

Кунадзе был активным лоббистом передачи Курильских островов Японии.Экс-замминистра иностранных дел России и главного научного сотрудника ИМЭМО РАН Георгия Кунадзе включили в список иноагентов, сообщается на официальном сайте Минюста России.

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