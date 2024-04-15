Суд арестовал имущество министра ЖКХ Новосибирской области на 14 млн

Центральный районный суд Новосибирска наложил арест на имущество обвиняемого в злоупотреблении полномочиями министра жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова.
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