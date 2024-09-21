Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Народ в шоке! «Король гламура» Сергей Зверев может попасть под суд за незаконное исполнение песни «Матушка-Земля». Видео не для слабонервных!

Народ в шоке! «Король гламура» Сергей Зверев может попасть под суд за незаконное исполнение песни «Матушка-Земля». Видео не для слабонервных!

Вот мало нам было Филиппа Киркорова, который слегка повыщипав перья из «пятой точки», снова резвится и рубит бабло на федеральном телевидении, как на нашу голову снова вылупился «король гламура», постоянно находящийся в шоковом состоянии и который меньше, чем за 5000 долларов не встаёт со своего лежбища.

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