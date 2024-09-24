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Лента новостей Крыма

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Украина в суде Гааги потребовала демонтировать Крымский мост

Украина в суде Гааги потребовала демонтировать Крымский мост

Украина в суде Гааги потребовала демонтировать Крымский мостРФ обвиняется в якобы несоблюдении норм международного права и экологических стандартов при возведении Крымского моста и при строительстве подводных кабелей и трубопроводов.

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