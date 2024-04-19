Маск вспомнил о налогах американцев на фоне удара Израиля по Ирану

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск вспомнил американских налогоплательщиков, прокомментировав эскалацию конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном, а также сообщения о том, что израильские войска нанесли ракетный удар по объекту на территории Ирана.