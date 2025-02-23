Купили старый дом и не стали делать «как у всех» — вот что получилось

Старинный дом — это всегда дилемма. Оставить все, как было, и жить среди антиквариата? Или закатать в гипсокартон и превратить в стерильную новостройку? Хозяева этого шведского коттеджа 1872 года справились с задачей на отлично: дом не выглядит музейным экспонатом, но и дух времени сохранил.