Александр Вучич отправится на День Победы в Москву, несмотря на недомогание.

Сербский президент Александр Вучич подтвердил участие в праздновании Дня Победы в Москве. Несмотря на недавнее недомогание и повышение кровяного давления в США, он планирует сдержать своё обещание и отправиться на это важное мероприятие.
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