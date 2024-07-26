SpaceX Маска предоставила властям США доклад об аварии ракеты Falcon 9

Американская компания SpaceX предпринимателя Илона Маска предоставила Федеральному управлению гражданской авиации страны (FAA) доклад об аварии ракеты Falcon 9, после которой ведомство постановило приостановить запуск этих ракет.
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