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Бои на Курском фронте: 56-й полк ВДВ сжигает Bradley, Abrams и другую бронетехнику врага (ВИДЕО)

Бои на Курском фронте: 56-й полк ВДВ сжигает Bradley, Abrams и другую бронетехнику врага (ВИДЕО)

56-й полк ВДВ сжигает Bradley, Abrams и другие танки ВСУ, контратаковавшие Новоивановку в Курской области.

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