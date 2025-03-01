Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Бесстрашные десантники рвут оборону ВСУ на Курском фронте, карта боевых действий

Бесстрашные десантники рвут оборону ВСУ на Курском фронте, карта боевых действий

01.03.2025 Главные новости СВО, фронтовая сводка, актуальная карта боевых действий, сводка боевых действий на утро 1 марта 2025 года — в нашем материале.

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Комментарии
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Юрий Кушнарев
удачи вам,солдаты России.Берегите себя по возможности.
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5 час.
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