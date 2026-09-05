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Пеллегрини: «Бетис» выиграл у «Реала» не из-за арбитра»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини после победы над «Реалом» (1:0) в матче 4-го тура чемпионата Испании ответил на претензии наставника «сливочных» Жозе Моуринью к судейству.

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