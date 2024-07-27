Правила безопасности знаем и всегда их выполняем.

Правила поведения знаем и всегда их выполняемЗнакомство детей с правилами поведения в различных жизненных ситуациях необходимо начинать в дошкольном возрасте, так как навыки, полученные в это время, наиболее прочные.
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