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Правила безопасности знаем и всегда их выполняем.

Правила безопасности знаем и всегда их выполняем.

Правила поведения знаем и всегда их выполняемЗнакомство детей с правилами поведения в различных жизненных ситуациях необходимо начинать в дошкольном возрасте, так как навыки, полученные в это время, наиболее прочные.

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